Sorpresa ai Campionati Italiani | exploit della Swatt Club team degli atleti bocciati al livello top Colpo Conca il Tricolore dell'ex professionista

hanno deciso di riscattarsi dimostrando che la passione e la determinazione possono ribaltare ogni aspettativa. La loro vittoria ai Campionati Italiani rappresenta una sorpresa che scuote le fondamenta del nostro sport, ricordandoci che il talento può nascere anche dalle situazioni più impreviste. È il momento di riflettere e di impegnarsi seriamente per ridare lustro al ciclismo italiano.

Se a vincere il campionato italiano è una promessa mancata come Filippo Conca, peraltro con pieno merito suo e della sua squadra di amatori, è il caso che il ciclismo italiano la smetta di raccontarsela e inizi a rimboccarsi le maniche: saremo anche tra i padri storici di questo sport, ma il presente dice che bisogna ricostruire e pure in fretta. A Gorizia arriva una dura lezione: la Swatt Club, un gruppo di atleti bocciati dal ciclismo che conta (lo stesso Conca, a 26 anni, dopo aver brillato fra i dilettanti è passato in due team professionistici senza lasciar traccia) mette all'angolo i vari Milan e Ganna, che fra pista e strada da anni tengono su l'Italia, e squadre intere, come l'Astana imbottita di favoriti.

Qualche mese fa non aveva nemmeno un contratto da professionista. Poi la svolta. Riparte dal progetto Swatt Club, una squadra che vuol regalare spazio a quei giovani che sono stati messi da parte, con un progetto importante e di sostenibilità che oggi, insie

