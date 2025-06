Sora in scena Diva Callas - la voce il cuore

Giovedì 3 luglio alle 21:00, Sora si trasforma nel palcoscenico di “DIVA CALLAS - la voce il cuore”, uno spettacolo emozionante scritto e diretto da Luca Mascolo. Due anime di Maria Callas prenderanno vita: il sublime canto di Angela Nicoli, soprano del Teatro dell’Opera di Roma, e la sua storia, ricca di passione e drammi, rivivrà in un’interpretazione coinvolgente che toccherà il cuore di ogni spettatore. Non perdere questa straordinaria celebrazione della grande diva.

