Sophie di Edimburgo, sempre elegante e impeccabile, si conferma come una delle figure più solide e affidabili della Monarchia Inglese. Tuttavia, anche le star più lucenti mostrano qualche ombra: la sua recente caduta di stile estiva ha fatto discutere e sollevato interrogativi sulla sua immagine pubblica. Scopriamo cosa è successo e come Sophie affronta questa inaspettata battuta d’arresto, dimostrando che anche i pilastri della Corona possono avere i loro momenti di debolezza.

Sophie di Edimburgo è ormai, senza ombra di dubbio, una delle colonne portanti della Monarchia Inglese. La cognata di Re Carlo III, infatti, è protagonista ogni settimana di numerosi eventi importanti in nome della Corona e i suoi impegni sono aumentati in modo esponenziale dopo che Kate Middleton ha scoperto di essere affetta da un tumore e ha deciso di diminuire il suo impegno per la Famiglia Reale Inglese. Dopo aver brillato al Royal Ascot 2025 con dei look che le donavano molto, Sophie di Edimburgo è stata presente il 30 giugno 2025 all’ Hampton Court Garden Festival, dove ha indossato un abito a fiori che le donava molto ma è anche caduta in uno scivolone. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sophie di Edimburgo come non te l’aspetti, la caduta di stile estiva

