Sono quattro i dispersi in mare Continuano le ricerche

La Guardia Costiera di Taranto non si ferma, impegnata senza sosta nelle intense operazioni di ricerca dei quattro dispersi nel Golfo di Taranto. L’allarme, scattato ieri pomeriggio, ha movilizzato tutte le risorse disponibili per ritrovare i nostri concittadini. Le speranze sono ancora vive, mentre le squadre continuano a cercare in ogni angolo del mare. La loro sorte dipende dall’azione tempestiva e dalla solidarietà di tutta la comunità .

Tarantini Time Quotidiano La Guardia Costiera di Taranto è impegnata ininterrottamente da ieri sera nelle operazioni di ricerca di quattro persone disperse nel Golfo di Taranto. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, a seguito della segnalazione dei familiari, preoccupati per il mancato rientro dei propri cari e per l’interruzione delle comunicazioni con loro a partire dalle ore 14:00 circa. I malcapitati erano usciti con la propria unitĂ di 7 metri nella mattinata per un’attivitĂ di pesca sportiva e avrebbero dovuto fare rientro nel primo pomeriggio. Immediato è stato l’avvio delle attivitĂ di ricerca e soccorso con l’impiego, sotto il coordinamento del VI M. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sono quattro i dispersi in mare. Continuano le ricerche

