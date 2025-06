Sono iniziate a Roma le riprese di Colpa dei sensi I dettagli

A Roma, il cuore pulsante del cinema italiano, sono ufficialmente cominciate le riprese di "Colpa dei sensi", un progetto che promette di catturare l’attenzione degli amanti del grande schermo. Con Gabriel Garko e Anna Safroncik pronti a tornare sul set, questa coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica si preannuncia come un nuovo capitolo emozionante nel panorama cinematografico italiano. Il cast e la squadra sono entusiasti: non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserverà questa storia coinvolgente.

Con la regia di Simona e Ricky Tognazzi, prodotta da Compagnia Leone Cinematografica e scritta da Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Graziano Diana e Matteo Bondioli, la serie vede la vita apparentemente tranquilla dei coniugi Laura (Anna Safroncik) ed Enrico (Tommaso Basili) sconvolta dal ritorno ad Ancona di Davide (Gabriel Garko).

WWE: JC Mateo parla dei suo contratto con la WWE, dell’ultimo periodo in NJPW e di quando sono iniziate le trattative - JC Mateo, ex Jeff Cobb di NJPW, ora è ufficialmente una superstar WWE. Tuttavia, il suo percorso è stato complesso e ricco di tappe.

Sono iniziate a Roma le riprese di 40 Secondi, il nuovo film di Vincenzo Alfieri. Il film è ispirato alla tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte, il giovane capoverdiano ucciso a Colleferro il 6 settembre 2020 dopo essere intervenuto per difendere un amico duran Vai su Facebook

A maggio sono iniziate le riprese a #Roma di #EmilyInParis 5, l’amatissima serie #Neflix con #LilyCollins protagonista. Al #FilmingItalySardegnaFestival è arrivato anche #SamuelArnold che nella serie veste i panni di #Julien. La nostra intervista Vai su X

Roma, l'Eur si trasforma in un set: va in scena il nuovo film di Ridley Scott, auto in fiamme e un elicottero; Emily in Paris 5, sono iniziate ufficialmente le riprese a Roma. Emily ha un nuovo taglio di capelli e lo stesso amore; Visita privata ai Musei Vaticani per il cast di Emily in Paris. Sono iniziate a Roma le riprese della 5° stagione.

Colpa dei sensi, di cosa parla la nuova serie con Gabriel Garko: le riprese, la trama e la data di uscita - Sono iniziate a Roma le riprese di “Colpa dei sensi”, una coproduzione RTI – Compagnia Leone Cinematografica, che vede nuovamente insieme come protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik. Secondo ilmattino.it

Sono iniziate a roma le riprese di anna, il film su anna magnani diretto da monica guerritore - Le riprese di “Anna” sono in corso nella capitale da fine aprile 2025. Segnala gaeta.it