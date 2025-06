Sono aperti i preordini della Collezione The Sims x YouTooz

Il mondo di The Sims si arricchisce di un tocco da collezione: Electronic Arts ha annunciato l’apertura ufficiale dei preordini per la nuova linea The Sims x YouTooz, una collaborazione esclusiva pensata per celebrare i personaggi e i simboli più amati del celebre simulatore di vita. La collezione sarà disponibile solo per un periodo limitato e i preordini resteranno aperti fino al 27 luglio, offrendo ai fan l’opportunità di assicurarsi in anticipo i propri articoli preferiti. Tra i prodotti più attesi troviamo le figurine in vinile della temibile Cowplant e del Grim Reaper, due tra i personaggi più iconici della saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Sono aperti i preordini della Collezione The Sims x YouTooz

