Sondrio segnalato 142 volte | espulso il marocchino da record

A Sondrio, le autorità hanno segnalato il giovane marocchino ben 142 volte, dando vita a un caso che potrebbe sembrare uscito da un episodio di “Airport Security”. Il suo viaggio si è concluso con l'espulsione dall’Italia e un divieto di rientro di quindici anni. Ma cosa lo ha reso così noto? La risposta svelerà dettagli sorprendenti e inquietanti.

Come nelle migliori puntate di “Airport Security”, il programma che svela i processi di sicurezza delle forze dell’ordine negli scali aeroportuali di tutto il mondo, anche a Malpensa ne succedono delle belle. Un uomo di origine marocchina di 23 anni, residente in provincia di Sondrio, è stato infatti accompagnato allo scalo varesino ed espulso dall’Italia con il divieto di rientrarvi per ben quindici anni. Motivo? Il ragazzo non è sconosciuto alle forze dell’ordine, anzi, ha a suo carico ben 142 segnalazioni alla Polizia, per diversi reati contro la persona ed il patrimonio, tutti commessi tra il 2018 ed il 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sondrio, segnalato 142 volte: espulso il marocchino "da record"

