Sondaggio Mentana FdI sfonda la soglia psicologica Schlein sempre più giù

Il nuovo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana conferma un trend impressionante: Fratelli d'Italia si avvicina ancora di più alla soglia psicologica del 30%, rafforzando la sua posizione e allargando il divario con le opposizioni. Se le elezioni si tenessero oggi, Giorgia Meloni potrebbe festeggiare un risultato storico, consolidando il suo ruolo di leader indiscusso. La crescita del partito di FdI sembra inarrestabile, e il panorama politico italiano sta cambiando rapidamente.

Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana del lunedì sera segna un allargamento del solco tra Fratelli d'Italia e gli altri partiti, soprattutto quelli delle opposizioni. La conferma del trend di queste settimane è evidente. Se si votasse oggi, spiega il direttore Mentana, il partito di Giorgia Meloni guadagnerebbe 0,2 punti rispetto alla ultima rilevazione del 16 giugno, portandosi al 30,6 per cento. Sempre più sopra la soglia psicologica del 30%, un dato sorprendente soprattutto in virtù della "prova del nove del governo" che va avanti da due anni e mezzo e che storicamente sul medio e lungo termine rappresenta sempre una grossa insidia per i partiti della maggioranza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sondaggio Mentana, FdI sfonda la soglia psicologica. Schlein sempre più giù

In questa notizia si parla di: mentana - sondaggio - soglia - psicologica

Sondaggio Mentana: FdI veleggia col vento in poppa. Il Pd di Schlein ancora giù: e aumenta il divario dal primo partito - Un recente sondaggio di Mentana mette in luce un predominio evidente di Fratelli d'Italia, che naviga a gonfie vele, mentre il PD di Elly Schlein segna un ulteriore calo.

Sondaggio Mentana, FdI sfonda la soglia psicologica. Schlein sempre più giù | .it; Sondaggio, come sono andati i partiti a giugno: il fattore referendum | .it; Meloni al vertice Nato: lungo colloquio con Trump sui dossier internazionali | .it.

Sondaggio Mentana, FdI tiene il 30%. Spostamenti a sinistra: Conte guadagna su Schlein - Il Tempo - Il partito di Giorgia Meloni tiene la soglia psicologica del 30 per cento, quello di Elly Schlein scivola al 22. Segnala iltempo.it

Sondaggio Mentana, dove vola Meloni: il dato che annienta le polemiche - Il Tempo - Fratelli d'Italia sempre più su, con il partito di Giorgia Meloni che guadagna in sette giorni lo 0,2 per cento e si attesta al 29,7, a un passo dalla soglia psicologica del 30 per cento. Si legge su iltempo.it