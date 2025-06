Sondaggio FdI vola Pd dietro a gattoni dai grillini niente di eclatante | i numeri che infrangono il sogno del campo sfranto

Sondaggi confermano il consolidamento di Fratelli d’Italia, con Meloni in testa e il Partito Democratico che fatica a risalire. I numeri riflettono un panorama politico ormai definito, dove le forze più grandi rafforzano la loro posizione mentre altri tentano di rincorrere. In un contesto in continua evoluzione, restare aggiornati sui dati è fondamentale per comprendere le sfide e le opportunità future. Sondaggio: quale sarà il prossimo passo nel mosaico politico italiano?

La fotografia scattata dalla media dei sondaggi di giugno di Pagella Politica conferma un quadro ormai consolidato: Fratelli d’Italia, sotto la guida ferma di Giorgia Meloni, si attesta come la forza politica dominante. Un dato che, francamente, non sorprende chi osserva con attenzione la realtà del Paese, al netto delle solite grida di allarme da parte di chi vorrebbe un’Italia diversa, magari più allineata ai diktat di Bruxelles. Sondaggio: gli scrutini di Pagella politica di giugno. Se la matematica non è un’opinione, stando alle percentuali di Pagella Politica i mugugni della sinistra radical chic e le Cassandre di turno non fanno la differenza: Meloni tiene la barra dritta, e gli elettori confermano la loro fiducia e un dato che al momento sembra dato per assodato: quello che non indica alternative credibili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sondaggio, FdI vola, Pd dietro a gattoni, dai grillini niente di eclatante: i numeri che infrangono il sogno del “campo sfranto”

