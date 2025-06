Sondaggio FdI vola Pd dietro a gattoni dai grillini niente di eclatante | ecco i numeri che infrangono il sogno del campo sfranto 

Sondaggi confermano, ancora una volta, il predominio di Fratelli d’Italia nel panorama politico italiano, con la spinta decisiva di Giorgia Meloni. Mentre PD e altri si contendono spazi, l’orizzonte sembra già segnato: il centrodestra rafforza la propria posizione, lasciando dietro di sé i rivali e infrangendo sogni di un possibile “campo sfranto”. Sondaggio: la realtà dei numeri parla chiaro, e il quadro non lascia spazio a dubbi.

La fotografia scattata dalla media dei sondaggi di giugno di Pagella Politica conferma un quadro ormai consolidato: Fratelli d'Italia, sotto la guida ferma di Giorgia Meloni, si attesta come la forza politica dominante. Un dato che, francamente, non sorprende chi osserva con attenzione la realtà del Paese, al netto delle solite grida di allarme da parte di chi vorrebbe un'Italia diversa, magari più allineata ai diktat di Bruxelles. Sondaggio: gli scrutini di Pagella politica di giugno. Se la matematica non è un'opinione, stando alle percentuali di Pagella Politica i mugugni della sinistra radical chic e le Cassandre di turno non fanno la differenza: Meloni tiene la barra dritta, e gli elettori confermano la loro fiducia e un dato che al momento sembra dato per assodato: quello che non indica alternative credibili.