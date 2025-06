Sondaggi politici FdI cala e il Pd cresce | quanto sono distanti e come andrebbero oggi le elezioni

I recenti sondaggi politici di Termometro Politico rivelano un panorama in evoluzione: Fratelli d’Italia scivola sotto il 29% mentre il PD registra una crescita significativa. Mentre M5S si mantiene stabile, Lega e Avs confermano la loro solidità, e Forza Italia e Italia Viva segnano cali. Quanto distano ora i principali schieramenti e come si tradurrebbero queste tendenze in una possibile consultazione elettorale? Vediamo insieme le previsioni più aggiornate.

Fratelli d'Italia è oltre il 29% ma registra un calo significativo, mentre il Partito democratico è in crescita, anche se parecchio distante. Va bene anche il M5s, stabili Lega e Avs, in calo Forza Italia e Italia viva. Sono i risultati della nuova media dei sondaggi politici di Termometro politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

