Sondaggi il governo Meloni cresce | è l' effetto Landini

Il centrodestra accelera nel consenso, salendo del 3% in un mese e toccando il 46,5%, avvicinandosi ai risultati delle Europee dello scorso anno. Gli effetti dell’effetto Landini si fanno sentire, ma i partiti di maggioranza crescono tutti, con FdI e Lega in testa. L’orizzonte politico si fa più incerto, mentre il quadro si definisce: quali saranno le prossime mosse nel panorama italiano?

Il centrodestra sale di tre punti in un mese. Tocca il 46,5% dei consensi, un filo sotto il risultato complessivo delle Europee dello scorso anno ma tre punti in più di quelli che gli sono stati sufficienti, nel 2022, per vincere le elezioni. Tutti i partiti della maggioranza di governo crescono. Fdi (28,2%) e Lega (8,8%) guadagnano un punto, Forza Italia (8,4%) circa mezzo, mentre il Pd scende al 21,4%, con un balzo indietro di due anni, e i grillini (13,3%) calano di oltre un punto. Bene anche il gradimento di Giorgia Meloni, al 45%, pure lei tre punti sopra il mese scorso. Sono le rilevazioni di Ipsos pubblicate dal Corriere della Sera, istituto solitamente generoso con le forze di sinistra e stretto con quelle di centrodestra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it