Soluzioni per il trasporto alimentare | quali sono i contenitori più usati in ambito professionale

Se si tratta di garantire freschezza e sicurezza durante il trasporto alimentare, la scelta dei contenitori giusti è fondamentale. Dai box isotermici alle cassette in plastica ad alta resistenza, ogni soluzione è pensata per soddisfare esigenze specifiche di igiene, temperatura e durata. Ma quali sono i contenitori più utilizzati in ambito professionale? Scopriamolo insieme e troveremo le soluzioni ideali per ogni esigenza di trasporto.

Che si tratti di una piccola pasticceria che consegna torte in centro città o di un hub logistico che movimenta tonnellate di ortofrutta verso la GDO, il trasporto alimentare impone la scelta di imballi specialistici: ogni materiale ha il suo punto di forza, ogni formato risponde a un’esigenza precisa di igiene, temperatura o resistenza meccanica. Ma quali sono i contenitori per alimenti più usati in ambito professionale? Andiamo a scoprirlo. Contenitori per alimenti più usati in ambito professionale: l’elemento portante della filiera del fresco. Nelle linee di picking la prima difesa contro urti e contaminazioni è rappresentata dalle cassette di plastica per alimenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

