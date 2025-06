Solo Leveling uno dei momenti chiave della serie risulta essere uno degli episodi più odiati su Crunchyroll

Solo Leveling, uno dei fenomeni più amati dell’animazione 2025, ha suscitato polemiche per un episodio chiave su Crunchyroll. L’episodio 9 della seconda stagione, in particolare, ha diviso i fan: il toccante pianto di Jinwoo davanti alla madre salvata è stato interpretato come un tradimento da alcuni, alimentando critiche e discussioni che ne hanno fatto uno degli episodi più odiati. Ma cosa si cela dietro questa reazione?

La stessa fanbase di Solo Leveling è rimasta così insoddisfatta da un episodio importante per la trama della serie, che è diventato uno tra gli episodi più odiati e criticati su Crunchyroll. Nonostante il trionfo di Solo Leveling e la sua egemonia nel panorama anime 2025, l'episodio 9 della seconda stagione è stato ingiustamente criticato da una parte della fanbase. Il pianto di Jinwoo davanti alla madre salvata è stato letto come un tradimento dell'aura da "eroe impassibile". Eppure, è proprio quel momento a rivelare l'anima della serie. Solo Leveling: perché il suo miglior episodio è stato frainteso Nel regno dell'animazione dove il clamore spesso conta più del cuore, Solo Leveling ha tracciato una linea netta.

