Sogin Artizzu | Il Nucleare è l’energia più sicura bisogna combattere l’allarmismo

Sogin Artizzu ribadisce con fermezza che il nucleare rappresenta l'energia più sicura e sostenibile per il futuro, contrastando con decisione l'allarmismo diffuso. Durante il convegno "Energia, competitività e politiche industriali," ha sottolineato come l’Italia possa e debba puntare su questa risorsa per garantire sicurezza energetica e progresso tecnologico. La sfida è aperta: investire con responsabilità e visione strategica per un domani più verde e stabile.

L'amministratore delegato di Sogin lo ha ribadito nel corso del convegno "Energia, competitività e politiche industriali - La sfida dell'Europa tra agenda Draghi 2024 e nuovo Green deal", incentrato sulla discussione delle capacità italiane ed europee di concentrarsi sulla lotta lotta al cambiamento climatico, sulla propria sicurezza energetica e sullo sviluppo sostenibile e tecnologico.

