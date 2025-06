Softball le campionesse d’Italia del Bollate espugnano il diamante del Buscherini

Una giornata da dimenticare per l’Italposa, che sabato sul campo del Buscherini ha affrontato le campionesse italiane del Bollate. Nonostante l’impegno e la grinta delle forlivesi, le lombarde si sono imposte con due nette vittorie, dimostrando tutta la loro superiorità. Gara 1 si è conclusa 6-1, ma il cuore delle ragazze di casa non si è arreso fino all’ultimo inning. E ora, sotto con la seconda sfida…

