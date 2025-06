Sofiia Yaremchuk spiega la scelta | Niente Mondiali per un motivo Non so se Battocletti allungherà fino alla maratona

Sofiia Yaremchuk, protagonista di una prestazione straordinaria alla maratona di Londra, ha dimostrato di essere in stato di grazia. Con il nuovo record italiano di 2:23:14, si conferma una forza della corsa. La sua scelta di non partecipare ai Mondiali, forse motivata dal desiderio di prepararsi al meglio per appuntamenti futuri, racconta un percorso fatto di strategia e dedizione. E il suo futuro promette ancora grandi traguardi, puntando sempre piĂą in alto.

Stato di grazia. Forse è proprio questo il modo migliore per descrivere il momento di Sofiia Yaremchuk, azzurra recentemente artefice di una grandissima prestazione alla maratona di Londra, dove ha firmato il nuovo record italiano arrivando al traguardo in due ore, ventitrĂ© minuti e quattordici secondi. Una performance con i fiocchi per la nativa di Leopoli, adesso concentrata sui prossimi appuntamenti seguendo un calendario preciso ed oculato. L'atleta è intervenuta ai microfoni di Run2u – rubrica settimanale in onda sul canale YouTube di OA Sport con la conduzione di Sabarina Sgalaberna e Denny Frisoni – per analizzare l'importante gara in terra d'Oltremanica e per svelare altri retroscena sui suoi allenamenti.

