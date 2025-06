Sofia Stefani la mamma in lacrime in aula | La nostra vita distrutta in un giorno Gualandi? Diceva che l' avrebbe aiutata

Il dolore di una madre in lacrime, sconvolta davanti alla Corte d'Assise di Bologna, ha scosso tutti. Sofia Stefani, giovane vigilessa di 33 anni, ha perso tragicamente la vita, lasciando un vuoto che sembra incolmabile. Gualandi, l’ex comandante imputato, prometteva aiuto ma ora si trova al centro di un doloroso processo che chiede giustizia e verità. La nostra attenzione resta puntata su questa vicenda che ha spezzato molte vite e scuote la comunità.

Al processo davanti alla Corte d'Assise di Bologna per l'omicidio di Sofia Stefani, vigilessa 33enne, in cui è imputato l'ex comandante della Polizia Locale di Anzola Emilia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sofia Stefani, la mamma in lacrime in aula: «La nostra vita distrutta in un giorno. Gualandi? Diceva che l'avrebbe aiutata»

