Sofia star di OnlyFans da 50 mila euro l’anno | Vi spiego come funziona il mio business

Sofia Star, giovane star di OnlyFans con un fatturato annuo di 50mila euro, rivela i segreti del suo successo in un’intervista esclusiva al Giornale. Con una strategia studiata e una passione per i social, questa ragazza di 20 anni da Udine sta già pianificando il passo successivo: lasciare la piattaforma per diventare una Milf indipendente. Ma prima, continua il suo viaggio tra fan e opportunità, dimostrando come il talento e l’ambizione possano trasformare una semplice passione in un vero business.

Sofia, star di OnlyFans che fattura 50 mila euro l’anno, parla oggi del suo business in un’intervista al Giornale. «Sono una content creator, cioè realizzo video per i social. I manager mi hanno insegnato trucchetti per avere più like». Ha 20 anni e viene da Udine, ha fatto il liceo classico europeo e ha in programma di lasciare la piattaforma «per mettermi in proprio: farò la Milf ». Adesso però gira l’Italia per incontrare i suoi fans nel Chinotto tour: «Quando sono tanti, affitto un appartamento su Booking, a mie spese. Oppure li ricevo in hotel: alla reception avviso che in camera saliranno un po’ di persone ma senza pernottare. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: sofia - star - onlyfans - mila

Sofia di Svezia 10 anni dopo le nozze: all'ex modella e star dei reality bastò un abito per tirare fuori la sua «principessa interiore» - Dieci anni dopo il giorno del sì, Sofia di Svezia incanta ancora con la sua eleganza senza tempo. Ex modella e star dei reality, ha scelto un abito firmato dalla designer Ida Sjöstedt per esprimere la sua principessa interiore.

Sofia, star di OnlyFans da 50 mila euro l’anno: «Vi spiego come funziona il mio business»; Lugo. La giovane star di OnlyFans aggredita e picchiata a Milano; Sophie Rain pubblica i suoi guadagni su Onlyfans: 43 milioni in un anno (un solo fan le dà 4,7 milioni in «mance»).