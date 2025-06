Società partecipate Casali FdI | La sinistra le usa come poltronificio per politici da riciclare

Le società partecipate diventano così un traffico di poltrone, dove politici in cerca di rivincite trovano rifugio e riciclaggio, invece di contribuire allo sviluppo reale del territorio. È ora di mettere fine a questo sistema clientelare che impoverisce le risorse pubbliche e tradisce la volontà dei cittadini. Solo con trasparenza e responsabilità si può restituire fiducia e progresso alle comunità.

"Le nomine realizzate dal Pd, travestito da ente locale, all'interno di società partecipate dimostrano ancora una volta che la sinistra utilizza le società partecipate stesse come poltronificio per politici che hanno fallito alle elezioni e da riciclare, che hanno come unica possibilità quella di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

