Sociale pubblicato il bando per richiedere la ' Carta Spesa 2025'

Il Comune di Pisa annuncia con entusiasmo l'apertura del bando per la 'Carta Spesa 2025', un’agevolazione che anche quest’anno sostiene le famiglie in difficoltà. Questa iniziativa, giunta al suo terzo anno, mira ad ampliare il sostegno economico e sociale, garantendo a più cittadini l’accesso a risorse fondamentali. Se sei un nucleo familiare con almeno... non perdere questa opportunità per migliorare la tua qualità di vita e accedere ai servizi essenziali.

È stato pubblicato il bando per richiedere la 'Carta Spesa 2025', l’agevolazione promossa dal Comune di Pisa per il terzo anno consecutivo, con l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari della 'Carta acquisti solidale' introdotta dal Governo e rivolta ai nuclei familiari composti da almeno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

