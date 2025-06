Sms dall' Asl | Richiami questo numero ma è una truffa L' allarme lanciato da Ats

Attenzione Milano! Recenti segnalazioni dell'ATS avvisano che alcuni cittadini stanno ricevendo SMS falsi da parte di presunte ASL, invitandoli a chiamare un numero sospetto. Si tratta di una truffa ben orchestrata, volta a sottrarre i vostri dati o denaro. Ricordate: mai condividere informazioni sensibili con numeri non ufficiali. Per proteggervi, diffondete il messaggio e consultate sempre le fonti ufficiali. La sicurezza inizia con l'informazione!

Allarme truffe a Milano. Alcune persone hanno ricevuto nelle scorse ore un sms inviato da 'Asl' nel quale si invita a contattare un numero di telefono per presunte 'comunicazioni che riguardano l'utente'. Si tratta, però, di una truffa e quel utenza telefonica altro non è che un numero a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Si spacciano per poliziotti al telefono. Ma il numero del Commissariato è una truffa - Negli ultimi giorni, il Commissariato di Cesena ha ricevuto numerose segnalazioni di truffe telefoniche perpetrate da falsi agenti di polizia.

Chiami subito, ci sono questioni che la riguardano: quello strano Sms che stanno ricevendo i brianzoli; Allarme della ASL di Nuoro per una truffa telefonica con falsi sms dal CUP; Falso allarme! Come i pipistrelli si riconoscono e smascherano le truffe.

Truffe tramite finto Cup nelle Marche, allarme della Regione - Inviano sms esca ai cittadini che sembrano provenire dal Centro unico prenotazioni (Cup), chiedendo di richiamare a un numero che inizia per 899, ma in realtà sono dei tentativi di frode online. Come scrive msn.com

Hai ricevuto questo messaggio dall’ASL? Potrebbe essere una truffa: ecco come riconoscerla – informazioneoggi.it - Una nuova forma di truffa tramite SMS si sta diffondendo in diverse regioni italiane, in particolare n ... Si legge su informazioneoggi.it