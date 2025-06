Sky Wifi e TV | offerte esclusive da 25,90€ con sport UHD e Cinema

Scopri le offerte imperdibili di Sky WiFi e TV, pensate per regalarti intrattenimento di qualità e connettività ultraveloce. Con pacchetti esclusivi che spaziano dal divertimento di Cinema e Sport UHD alle soluzioni più semplici, avrai tutto ciò di cui hai bisogno in un’unica proposta conveniente. Approfitta delle promozioni a tempo limitato e trasforma ogni momento in uno spettacolo. Ecco tutte le proposte attualmente disponibili per te.

SkyWiFi rinnova il suo portafoglio promozionale con pacchetti integrati che uniscono intrattenimento televisivo e connettività ad alta velocità. Le offerte, attive per periodi limitati, includono opzioni per ogni esigenza: dal pacchetto base fino a soluzioni premium con Sport in Ultra HD e Cinema. Ecco una panoramica dettagliata delle promozioni attualmente disponibili. Fibra Vodafone a 27,95€mese: attivazione gratis, SIM 50 GB, chiamate. Sky WiFi: promozioni disponibili fino al 31 agosto. 1. Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport UHD: Massima azione a prezzo scontato A soli 35,80€ al mese per 18 mesi (invece di 49,80€), questo pacchetto combina la linea internet Sky Wifi con l’intrattenimento Sky TV e lo streaming sportivo in definizione Ultra HD. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Sky Wifi e TV: offerte esclusive da 25,90€ con sport UHD e Cinema

In questa notizia si parla di: offerte - sport - cinema - wifi

Corriere dello Sport – non si esclude l’addio, il club valuta le offerte - L'ultima notizia dal Corriere dello Sport scuote il mondo del calcio: Evan N’Dicka potrebbe lasciare il club, con le offerte che fanno tremare la dirigenza.

Sky Wifi con Sky TV e Sky Cinema o Sky TV e Sky Sport, nuove promo da oggi 30 Giugno 2025 Vai su X

? Vivi un’estate da film con Sky! Intrattenimento, grande cinema e la velocità della fibra di Sky Wifi: tutto a 35,80€ al mese per 18 mesi. Ti aspettiamo in negozio! Vai su Facebook

Sky Wifi con Sky TV e Sky Cinema o Sky TV e Sky Sport, nuove promo da oggi 30 Giugno 2025; Le offerte Pay Tv di Sky a giugno 2025; Sky Wifi con Sky TV: nuove offerte con Sky Cinema o Sport a partire da 19,90€ al mese.

Sky Wifi con Sky TV: nuove offerte con Sky Cinema o Sport a partire da 19,90 al mese - MSN - Nuove offerte per chi sceglie di passare a Sky Wi fi, abbinando i pacchetti Sky Cinema o Sport. Da msn.com

Sky Wifi con Sky TV: nuove offerte con Sky Cinema o Sport a partire da 19,90€ al mese - HDblog.it - Nuove offerte per chi sceglie di passare a Sky Wi fi, abbinando i pacchetti Sky Cinema o Sport. Scrive hdblog.it