Skriniar vicino al Napoli? | la rivelazione conferma tutto

L'attenzione si sposta su Milan Skriniar, al centro di rumors che lo vedono vicino al Napoli. Le recenti dichiarazioni dell'agente Roberto Sistici, rilasciate a Stile TV, confermano le speculazioni e aprono nuovi scenari sul futuro dello slovacco. Dopo un’esperienza fallimentare a Parigi e un prestito che non ha rinvigorito il suo valore, il suo appeal potrebbe risollevarsi. Cosa riserverà il mercato per Skriniar?

Dichiarazioni importanti da parte dell'agente dello slovacco. Roberto Sistici ha parlato ai microfoni di Stile TV rivelando informazioni importanti su quello che sarebbe potuto e di quello che potrebbe essere il futuro di Milan Skriniar. L'avventura parigina dell'ex Inter non è mai decollata, culminando addirittura con l'approdo in prestito al Fenerbahce. Il valore di mercato dello slovacco è crollato ai minimi storici, ma l'appeal del difensore in Serie A non è mai calato. Skrinar a Napoli? Storia d'inverno. La squadra di ADL, nella sessione invernale di mercato, avrebbe voluto rinforzare il proprio reparto difensivo.