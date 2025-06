Situazione geopolitica ancora prudenza sui mercati

La scena globale si mantiene sotto stretta sorveglianza: tensioni geopolitiche in aumento e mercati cauti, caratterizzati da volumi di scambio ancora risicati. Mentre gli indici azionari tentano una timida ripresa, la stabilità obbligazionaria europea rimane fragile. Come sottolinea Fabio Tanevini in un suo recente articolo su LombardReport.com, l’incertezza domina la scena finanziaria, lasciando prevedere che la prudenza sarà protagonista anche nelle prossime settimane.

La settimana appena terminata ha portato ad un allenamento della tensione in ambito geopolitico, nel mentre i mercati segnalano prudenza con i loro volumi di contrattazione “anemici”. Questa l’analisi fornita da Fabio Tanevini in un articolo pubblicato domenica 29 giugno 2025 su LombardReport.com. “L’azionario riprende fiato (+1,62% sul DAX, +0,99% sul FTSE MIB), mentre l’obbligazionario europeo resiste in un range stretto, con il Bund decennale fermo al 2,57% – scrive Fabio Tanevini -. Tuttavia, la pressione sale: i nuovi massimi azionari potrebbero innescare una rottura dei supporti obbligazionari, con effetti a cascata sui rendimenti”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Situazione geopolitica, ancora prudenza sui mercati

La calma (apparente) dei mercati: quanto può durare e come muoversi - Il mese di giugno si avvia a conclusione senza troppi scossoni per i mercati, che sembrano aver superato indenni la crisi innescata dalla guerra dei dazi ed i venti di guerra in Medioriente: ... Si legge su quifinanza.it

Borsa Tokyo: Nikkei chiude a +0,14%, prudenza per situazione geopolitica - Borsa Tokyo: Nikkei chiude a +0,14%, prudenza per situazione geopolitica. Lo riporta ilsole24ore.com