Sit-in dei lavoratori della giustizia al Tribunale civile | Tra un anno scade nostro contratto Il sistema rischia la paralisi

Unite in una forte protesta, i lavoratori della giustizia di Bari si sono radunati questa mattina al Tribunale civile per chiedere garanzie sul proprio futuro. Con il loro contratto in scadenza tra un anno e il rischio di paralisi del sistema giudiziario, questa mobilitazione mira a richiamare l'attenzione delle istituzioni e a trovare risposte concrete. La soluzione dipende ora dal riconoscimento delle loro legittime esigenze e dalla volontà di trovare un accordo che tuteli la giustizia e chi la garantisce.

I lavoratori della giustizia in protesta a Bari per chiedere certezze sul futuro. E' partito alle 9 il sit-in di protesta organizzat al Tribunale civile di piazza De Nicola, dove una delegazione dei circa 250 professionisti assunti a Bari nell'estate del 2022 attraverso i fondi del Pnrr si è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

