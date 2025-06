SismaMusumeci | i tecnici stimano danni

In un momento di grande preoccupazione per le recenti scosse sismiche nei Campi Flegrei, i tecnici sono al lavoro per valutare i danni e garantire la sicurezza. La ricognizione in corso mira a individuare eventuali criticità, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile, ha sottolineato l'importanza di affidarsi alle valutazioni degli esperti piuttosto che alle decisioni politiche. La priorità resta la tutela delle persone e delle loro case.

16.52 "C'√® una ricognizione in corso da parte dei tecnici e dei vigili del fuoco. Qualche cornicione certamente √® crollato speriamo davvero che non ci sia stato alcun danno".Cos√¨ il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci commentando l'ultima scossa sismica che ha interessato l'area dei Campi Flegreix Interpellato sull'eventualit√† di un possibile stato di emergenza, ha precisato: "Non √® una valutazione che fa la politica,ma i tecnici.Rispetto a quanto accaduto nei mesi passati non vedo discontinuit√†.Speriamo che tutto rintri". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

