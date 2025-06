Sisma Campi Flegrei una testimone | Tanto spavento tra bagnanti e residenti

Un terremoto di magnitudo 4.6 ha scosso i Campi Flegrei, suscitando timore tra residenti e visitatori. L'epicentro vicino a Bacoli e la sua intensità , la più forte degli ultimi 40 anni, hanno messo in allerta l'intera zona. Rossella Bentivoglio, titolare di un lido, ricorda il panico e la scena di polvere che si sollevava, testimoniando un momento di grande paura per tutti. Ora, ci chiediamo: quale sarà il passo successivo per garantire sicurezza e tranquillità ?

Momenti di paura ai Campi Flegrei, per una scossa di magnitudo 4.6. Con epicentro vicino a Bacoli, è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo partenopeo. La magnitudo è la più alta registrata negli ultimi 40 anni nella zona. Rossella Bentivoglio, titolare di uno dei lidi di Bacoli, racconta i momenti di paura tra i bagnanti al momento della scossa: “Tremava tutto, poi abbiamo visto una nuvola di polvere alzarsi dopo il crollo del costone”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sisma Campi Flegrei, una testimone: “Tanto spavento tra bagnanti e residenti”

In questa notizia si parla di: campiflegrei - bagnanti - sisma - testimone

