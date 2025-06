siria migliaia di vittime di tortura attendono cure e giustizia

Nel cuore della Siria, migliaia di vittime di tortura continuano ad aspettare giustizia e cure adeguate. In occasione della Giornata internazionale per le vittime della tortura, Amnesty International ha acceso i riflettori sulla sofferenza di chi ha sopravvissuto alle atrocità nei centri di detenzione, come la prigione di Saydnaya. Sono passati sei mesi dalla caduta del regime di Bashar al-Assad, ma il cammino verso guarigione e verità sarà lungo e complesso.

Venerdì scorso, in occasione della Giornata internazionale per le vittime della tortura, Amnesty International ha ricordato la sofferenza immane di migliaia di persone sopravvissute alle violenze nei centri di detenzione in Siria, soprattutto la prigione militare di Saydnaya. Sono passati sei mesi dalla caduta del governo di Bashar al-Assad, ma ce ne vorrà un numero infinitamente superiore perché queste persone possano riprendersi dalle conseguenze fisiche e psicologiche, soprattutto se verranno meno le cure e il sostegno alla loro lotta per la giustizia: obblighi giuridici per le autorità di Damasco ma anche morali per i governi, cui Amnesty International chiede di finanziare i programmi dedicati alle persone sopravvissute alla tortura, in particolare quelli di salute mentale e psicologica.