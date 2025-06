Sinner trema infortunio a Wimbledon | le parole del medico preoccupano

Wimbledon, l’evento più iconico del tennis, si trova quest’anno sotto i riflettori anche per motivi delicati. Jannik Sinner, tra i favoriti, ha tremato a causa di un infortunio che ha preoccupato coach e tifosi: le parole del medico rivelano una situazione da monitorare con attenzione. La sua presenza sulla leggendaria erba londinese sarà decisiva per le sorti del torneo. Riuscirà Sinner a superare questa sfida e a lasciare il segno?

Wimbledon è sempre un torneo atteso nel circuito del tennis, anche se quest’anno preoccupa di già per un motivo in particolare. Wimbledon è davvero una delle mete più attese di tutta la stagione del tennis, visto e considerato che parliamo davvero di un evento che è a dir poco iconico. Sullo stesso manto d’erba dove hanno vinto e fatto sognare i più grandi giocatori della storia, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz proveranno a impressionare ancora appassionati e addetti ai lavori. Non un obiettivo facile, sopratuttto dopo quello che i due hanno fatto vedere in finale al Roland Garros. Tuttavia, entrambi hanno veramente tutte le carte in regola per migliorarsi anche dopo l’Open di Parigi. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Sinner trema, infortunio a Wimbledon: le parole del medico preoccupano

In questa notizia si parla di: wimbledon - sinner - trema - infortunio

Sinner e Alcaraz fuori dai giochi: sorpresa clamorosa a Wimbledon - L’emozione e la passione di un tennis senza limiti, ma a Wimbledon qualcosa di inatteso scuote gli appassionati: Sinner e Alcaraz, protagonisti di un duello epico al Roland Garros, sono ora fuori dai giochi.

Musetti si ritira nel 4º set per un problema muscolare: Alcaraz approda così in finale e aspetta il vincente di Sinner-Djokovic. Grazie per il fantastico torneo, Lorenzo! Vai su Facebook

Australian Open | Jannik Sinner e quel maledetto tremore, è caccia alla diagnosi: Qualcosa c'è...; Cosa sappiamo del malessere di Sinner agli Australian Open: dal tremolio alla mano destra alle vertigini; Tremolio alle mani, MTO e vittoria: i momenti difficili di Sinner contro Rune in 2'.

Berrettini a Wimbledon con rammarico: l’attacco al calendario ATP per gli infortuni e le difficoltà di Sinner col team - Wimbledon, Berrettini felice ma rammaricato per il suo percorso di avvicinamento attacca l'ATP per il calendario e spiega le difficoltà di Sinner nella gestione del team ... sport.virgilio.it scrive

Wimbledon, non solo Sinner: da Musetti a Berrettini, gli italiani sono inquieti - Badio saluta Jannik: “Grazie per tutte le sfide condivise in questi mesi” ... Lo riporta repubblica.it