Sinner ha bisogno di lui a Wimbledon arriva il dottor Ceccarelli | c'è lavoro da fare

In un’estate segnata da sfide impreviste, Jannik Sinner ha trovato un alleato inaspettato: il dottor Roberto Ceccarelli. A Wimbledon, sotto gli occhi di tutti, si apre una nuova pagina per il nostro talento, che affronta con determinazione e supporto specialistico un momento cruciale della sua carriera. Continua a leggere per scoprire come questa collaborazione possa fare la differenza nel suo cammino verso il successo.

In un momento molto difficile, dopo la separazione a sorpresa dal preparatore Panichi e dal fisioterapista Badio, Jannik Sinner è stato raggiunto a Wimbledon dal dottor Roberto Ceccarelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - dottor - ceccarelli

Sinner e Alcaraz fuori dai giochi: sorpresa clamorosa a Wimbledon - L’emozione e la passione di un tennis senza limiti, ma a Wimbledon qualcosa di inatteso scuote gli appassionati: Sinner e Alcaraz, protagonisti di un duello epico al Roland Garros, sono ora fuori dai giochi.

Bocelli-Sinner: la collaborazione che non ti aspetti “Nella nostra vita ci saranno tante prime volte, basta essere se stessi”. Sono queste le parole di Jannik Sinner nella presentazione di “Polvere e Gloria” di Andrea Bocelli, in uscita domani. Vai su Facebook

Come gestisce Sinner la tensione a Wimbledon? Lo aiuta Ceccarelli, il medico dei piloti; Sinner ha bisogno di lui, a Wimbledon arriva il dottor Ceccarelli: c’è lavoro da fare; Da Senna a Jannik Sinner: intervista a Riccardo Ceccarelli, “l’ingegnere del cervello” dei campioni.

Sinner, il suo mental coach: “Talento, determinazione e sacrificio tra i segreti del successo” - Per allenare la mente Sinner utilizza un software da Formula 1, uno strumento sviluppato dal dottor Riccardo Ceccarelli. rainews.it scrive

Sinner batte Hanfmann a Wimbledon in 4 set: 6-3; 6-4; 3-6; 6-3 - 3) al primo turno del torneo di Wimbledon e comincia la sua rincorsa al Sacro Graal del tennis. Come scrive corriere.it