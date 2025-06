Sinner domani esordio a Wimbledon 2025 | orario e come vederlo in tv

Domani, 1 luglio 2025, Jannik Sinner fa il suo esordio a Wimbledon, uno degli appuntamenti più attesi nel calendario tennistico. Alle 13 ora londinese (le 14 in Italia), l’azzurro, numero 1 del mondo, sfiderà Luca Nardi nel primo turno del singolare maschile. Un match che promette emozioni e spettacolo, disponibile in diretta TV e streaming. Segui con noi la grande occasione di Sinner di brillare ancora una volta sui prati di Londra.

(Adnkronos) – Jannik Sinner pronto al debutto a Wimbledon 2025, domani 1 luglio. L'azzurro, numero 1 del mondo, scenderà in campo per il primo turno del singolare maschile alle 13 di Londra, le 14 in Italia, per il derby con Luca Nardi, numero 94 del mondo.

