Sinner chi vola a Wimbledon da lui all' ultimo minuto | segnale pesantissimo

Il gesto di Jannik Sinner di volare a Wimbledon all'ultimo minuto invia un segnale chiaro: la determinazione e la voglia di competere non conoscono ostacoli. Nonostante le assenze del suo team, il giovane talento mostra di essere pronto ad affrontare la sfida più importante dell’anno, lasciando intendere che, anche in situazioni di incertezza, la passione per il tennis e la volontà di emergere rimangono più forti che mai.

"Qui non c'è tutto il team al completo, c'è una parte che sicuramente manca, ma mi sento bene, quindi vediamo come va". Lo aveva detto sabato, Jannik Sinner, nel corso della conferenza stampa a Londra in cui avrebbe dovuto spiegare i motivi dell'allontanamento di Marco Panichi e Ulises Badio. In realtà , il numero 1 del tennis mondiale non ha sciolto granché riguardo al mistero dell'addio al preparatore atletico e al fisioterapista, ma quella "parte che manca" sta cercando di colmarla in fretta per essere al top anche a Wimbledon. Così, insieme ai coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill e all'osteopata Andrea Cipolla, in vista del debutto di martedì nel derby azzurro contro Luca Nardi Jannik è stato raggiunto in Inghilterra dal dottor Roberto Ceccarelli, 65 anni, considerato un luminare della medicina dello sport, soprattutto per quanto riguarda la preparazione mentale degli atleti.