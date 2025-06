Simone Faggioli è il re dei tornanti La coppa Paolino Teodori è ancora sua

Simone Faggioli si conferma il sovrano incontrastato dei tornanti, conquistando per la 15ª volta la Coppa Paolino Teodori. La sua abilità sulla Nova Proto NP01 lo distingue come il vero re di questa sfida storica, affrontata con grinta e determinazione. Con Christian Merli sempre alle calcagna, ogni manche diventa un’emozionante battaglia di nervi e skill. Sui dieci chilometri di pura adrenalina, i duelli per...

Il protagonista è sempre lui: Simone Faggioli. Per la 15esima volta, la seconda consecutiva, il toscano trionfa alla Coppa Paolino Teodori. E' lui, sulla Nova Proto NP01, il 're' dei tornanti lungo il percorso che da colle San Marco arriva a San Giacomo. A contendergli il successo, come sempre, il trentino Christian Merli, staccato di nove decimi in Gara1 e di sei decimi in Gara2. Sui dieci km complessivi (5 per due manche) i duelli per l'assoluta sono stati ravvicinati su un percorso da affrontare con cautela. "Non si può affrontare questa gara con particolare aggressione, ma con il giusto approccio senza sbagliare nulla – ha spiegato Faggioli, tornato in settimana dalla vincente Pike's Peak del Colorado -.