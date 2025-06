Simona Vanessa muore a 8 anni muore annegata nella piscina del parco acquatico | Forse un malore mentre giocava Era originaria della Romania

Una tragedia ha sconvolto la Calabria: una bambina di appena 8 anni, Simona Vanessa, originaria della Romania, ha perso la vita annegando nella piscina del Parco acquatico «Santa Chiara» di Rende. Un episodio che ha lasciato sgomento e domande senza risposta. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, ma purtroppo ogni tentativo di salvarla si è rivelato inutile. La comunità si stringe nel dolore, chiedendo risposte e maggiore attenzione alla sicurezza dei più piccoli.

Tragedia in Calabria nel cosentino, dove una bambina di 8 anni è morta annegata all'interno della piscina del Parco acquatico «Santa Chiara» di Rende.

