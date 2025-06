Simbolo di Napoli l' Antica Pizzeria da Michele apre oggi in centro a Mestre

Un sogno che diventa realtà: l’iconica Antica Pizzeria da Michele apre le sue porte nel cuore di Mestre, portando con sé l’autentica tradizione napoletana. Dopo anni di attesa e file chilometriche nella storica sede di Napoli, ora i buongustai del territorio potranno assaporare le sue deliziose pizze senza muoversi troppo. Un’occasione imperdibile per gli amanti della vera pizza napoletana: preparatevi a vivere un’esperienza gastronomica unica e indimenticabile.

Fino a qualche tempo fa, per gustarla era necessario armarsi di tanta pazienza, e soprattutto recarsi in loco nella storica sede in via Sersale a Napoli. A partire da oggi, lunedì 30 giugno, gli amanti della pizza napoletana tradizionale potranno farlo anche nella nuova sede de l'Antica Pizzeria. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: napoli - antica - pizzeria - simbolo

