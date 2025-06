Silvio Garattini e gli integratori che non servono e sono troppo spinti dalla pubblicità Ma la gente compra

Silvio Garattini, illustre fondatore dell’Istituto Mario Negri di Milano, scaglia un severo colpo alle illusioni sugli integratori alimentari. Secondo lui, molti di questi prodotti sono inutili e sovrastimati dalla pubblicità. Nonostante ciò, il mercato continua a prosperare, alimentato dalla fiducia dei consumatori. È ormai giunto il momento di fare chiarezza su cosa ci sia davvero dietro a queste promesse e proteggere la nostra salute.

Gli integratori alimentari «non servono». E sono «troppo spinti dalla pubblicità ». Parola di Silvio Garattini, fondatore dell’ Istituto Mario Negri di Milano che da anni si batte per un uso appropriato dei farmaci. E dei complementi alimentari, il cui giro d’affari è arrivato a 5 miliardi l’anno secondo Repubblica. Anche se «non ci sono studi sulla loro efficacia. Si tratta di vitamine, a volte c’è qualche elemento vegetale, ma non abbiamo a disposizione dati scientifici che ci dicano che servono, cioè che danno benefici in termini di qualità di vita, di miglioramento di una malattia o comunque di prevenzione. 🔗 Leggi su Open.online