Sile Garden tra letture jazz degustazioni teatrali e groove sotto le stelle

Scopri un mondo di emozioni tra natura e cultura con Sile Garden, un evento che trasforma le serate estive in un’esperienza unica. Tra letture jazz, degustazioni teatrali e groove sotto le stelle, ogni momento è pensato per coinvolgere grandi e piccini. Dal 2 al 6 luglio, immergiti in una settimana ricca di magia e scoperta, iniziando con una merenda tra i libri che dà il via a un calendario di appuntamenti indimenticabili.

Cultura e sociale, i giardini di Sant'Andrea ospitano da giugno a settembre "Sile Garden" - Da giugno a settembre, i Giardini di Sant'Andrea a Treviso ospitano Sile Garden, un innovativo progetto culturale e sociale di nusica.

Letture, falconeria, bolle, trampolieri e giochi all’aperto: l’Osteria Vivace si prepara per la seconda edizione del Family Day - Il Gazzettino - CASALE SUL SILE (TREVISO) – Giornata formato famiglia all’Osteria Vivace di Casale sul Sile: dopo il successo dello scorso anno, domani il locale sulle sponde del Sile propone la ... Riporta ilgazzettino.it

Sile Garden, ecco l'estate in musica nei giardini di Sant'Andrea. Iniziativa anti-degrado: concerti fino a settembre - Il Gazzettino - Questa sera (5 giugno) le note jazz del Luca Dell’Anna Trio Shojin hanno aperto la stagione del Sile Garden. Come scrive ilgazzettino.it