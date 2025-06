Sicurezza stradale due giorni di lavori alle barriere sul ponte | modifiche alla viabilità

Per garantire la sicurezza di tutti gli utenti, il Comune di Ferrara ha programmato lavori di manutenzione sulle barriere di sicurezza del ponte di via Eridano, previsti nelle giornate di martedì 1 e mercoledì 2 luglio. Durante questi interventi, sarà installata una piattaforma per agevolare le operazioni, con inevitabili modifiche alla viabilità. Restate aggiornati e pianificate i vostri spostamenti di conseguenza, perché la sicurezza viene prima di tutto.

Saranno eseguiti nelle giornate di martedì 1 e mercoledì 2 luglio, gli interventi programmati dal Comune di Ferrara, per la manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza stradali sul ponte di via Eridano. Per consentirne lo svolgimento, l'impresa esecutrice posizionerà una piattaforma.

