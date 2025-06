Sicurezza nella zona boscata di Migliarino il Prefetto convoca nuovo Comitato

In un contesto sempre più delicato, la sicurezza nella zona boscata di Migliarino torna al centro dell’attenzione con la convocazione del nuovo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Questo incontro, programmato per il 3 luglio dalla Prefettura di Pisa, mira a rafforzare la vigilanza e prevenire rischi, garantendo tranquillità ai cittadini e tutela ambientale. Un passo decisivo verso un territorio più sicuro e resiliente, che conclude con la promessa di azioni concrete e coordinamento efficiente.

Vecchiano, 30 giugno 2025 - Rafforzare il presidio nella zona boscata al confine tra il territorio di Vecchiano e la provincia di Lucca. È questo l’obiettivo del secondo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla Prefettura di Pisa per il prossimo 3 luglio, dopo una prima riunione già tenuta nei giorni scorsi. "Ringrazio il Prefetto Maria Luisa D'Alessandro per aver accolto prontamente il mio appello di convocare incontri puntuali per continuare a tenere alta l'attenzione istituzionale al contrasto alla microcriminalità nella zona boscata", ha dichiarato il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori, che aveva formalmente richiesto un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza nella zona boscata di Migliarino, il Prefetto convoca nuovo Comitato

