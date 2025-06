Sicurezza | l’ex Digos Corrado nuovo dirigente a Castel Volturno

Sicurezza, impegno e professionalità al servizio della comunità: il vice questore Gennaro Corrado assume il comando del commissariato di Castel Volturno, rinforzando l’azione della Polizia di Stato nella lotta alla criminalità. Con un background di alta formazione e una forte dedizione, Corrado porta nuova energia e strategia. Il suo arrivo segna un passo importante per la sicurezza locale, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine e la tutela dei cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il vice questore della Polizia di Stato Gennaro Corrado ha assunto la direzione del commissariato di Castel Volturno, articolazione distaccata della Questura di Caserta. Il dirigente rientra in servizio operativo, dopo aver preso parte al 40° Corso di alta formazione interforze svolto a Roma presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, percorso formativo destinato a dirigenti ed ufficiali superiori delle quattro Forze di polizia. Corrado lascia la guida della D.I.G.O.S., al suo posto il vice questore aggiunto Michele Pota, proveniente dal commissariato della Polizia di Stato di Casal di Principe.

