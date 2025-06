Siamo stati preoccupati ma ora siamo spaventati | Bruce Springsteen in concerto a Milano contro Donald Trump promette fiducioso una terra di speranza e sogni

Bruce Springsteen trasmette a Milano la sua energia genuina e il suo messaggio di speranza, sfidando le paure e alimentando i sogni di un pubblico entusiasta. Con il cuore in ogni nota, promette una terra di speranza e sogni, risvegliando l’ardore di chi crede nel potere della musica. E mentre il Boss incanta gli spettatori, Milano si prepara al secondo atto di questa straordinaria serata, destinata a entrare nella leggenda.

"Ciao Milano! Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti?!". Così con l'entusiasmo di un ragazzino Bruce Springsteen con la E Street Band ha salutato, poco prima delle 20 questa sera 30 giugno, il suo pubblico allo Stadio San Siro, sold out a tappo con 58.131 presenze. Si replica giovedì 3 luglio. Un appuntamento rimandato di un anno a causa di precedenti problemi di salute. E a vederlo lì sopra quel palco essenziale, senza troppi fronzoli, elegante con gilet e cravatta (senza un filo di sudore) con la stessa carica si sempre, si prova un po' di invidia per l'artista 75enne. Quello di San Siro è un anniversario importante per l'artista: il 21 giugno di 40 anni fa il Boss ha fatto il suo primo live nello stadio milanese e stasera è stata la sua nona volta nel tempio del calcio italiano.

“Con Trump siamo persi. Non c’è arte in questa Casa Bianca, né poesia, né musica. Abbiamo perso il nostro tifo per gli altri, l’esperienza condivisa dell’umanità ”: così Bruce Springsteen - Nel tumultuoso panorama politico americano, Bruce Springsteen emerge come una voce profonda e autentica, denunciando la mancanza di arte e umanità sotto la presidenza Trump.

