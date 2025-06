Siamo seri | ma chi volete che minacci davvero l' Unione Europea e voglia invaderla come invece raccontano i professionisti dell' informazione?

Ma siamo seri: chi potrebbe davvero minacciare l’Unione Europea? È una narrazione insensata, alimentata dai professionisti dell’informazione puntualmente allineati. Da mesi, i cosiddetti “esperti” ripetono come un mantra che l’Europa sarebbe in pericolo immediato. Ma è solo paura infondata o c’è qualcosa sotto? La verità merita di essere scoperta, perché il nostro futuro non può basarsi su allarmismi senza fondamento.

Una narrazione demenziale, che prosegue senza tregua Da mesi, gli araldi dell'informazione a senso unico, i pretoriani del pensiero unico politicamente e geopoliticamente corretto, i monopolisti della parola ripetono senza tregua che l'Europa rischia di essere attaccata nel breve termine.

