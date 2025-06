Si spaccia per centro medico ma è solo una parrucchiera | denunciate due donne a Torino

Una truffa che mette a rischio la salute dei clienti: a Torino, due donne sono state denunciate per aver gestito un centro medico-estetico illegale nascosto dietro le sembianze di un semplice salone di parrucchiera. Questa ennesima scoperta delle forze dell'ordine fa luce su un fenomeno preoccupante, dove apparenza inganna e la legalità viene calpestata. È fondamentale vigilare e denunciare ogni tentativo di truffa per tutelare la sicurezza di tutti.

Lo spacciavano come centro di medica estetica, ma era del tutto illegale. È l'ennesima clinica che viene smascherata dalle forze dell'ordine a Torino. Il salone di una parrucchiera spacciato come centro medico-estetico Sulla carta era il locale di una parrucchiera, nei fatti invece. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: centro - parrucchiera - medico - torino

Cherubini Hair Salon Centro Degradè Joelle. . Quante di voi possono dire di non toccare il colore per 8 mesi… e avere ancora i capelli perfetti? Giorgia sì. Da si affida a noi, e oggi il suo Degradé autentico è compatto, luminoso, naturale. E la c Vai su Facebook

Si spaccia per centro medico, ma è solo una parrucchiera: denunciate due donne a Torino; Una parrucchiera trasforma il suo negozio in un centro medico estetico abusivo; Iniezioni di acido ialuronico senza qualifica in un salone da parrucchiera: due persone denunciate.

Torino, scoperto centro estetico abusivo: iniezioni di filler in un salone da parrucchiera - Due donne denunciate per esercizio abusivo della professione sanitaria e sequestro di 70 mila euro di attrezzature Un’indagine dei carabinieri del NAS di Torino ha portato alla luce un caso emblemati ... Lo riporta msn.com

Centro medico illegale a Torino, due donne denunciate - Una clinica estetica abusiva è stata scoperta a Torino dai carabinieri del Nuclei antisofisticazioni e sanità (Nas). Riporta msn.com