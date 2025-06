Si sente male in acqua e rischia di annegare | salvato dagli amici

Un pomeriggio di relax si è trasformato in un momento di paura per un giovane di 36 anni nel fiume Oglio. Quando si è sentito male mentre nuotava, il rischio di annegamento sembrava imminente, ma grazie al tempestivo intervento degli amici, la tragedia è stata evitata. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza in acqua e sui rischi insiti in zone già segnate dal dolore. La sua vicenda ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione e intervenire prontamente.

Ha rischiato di morire annegato il giovane di 36 anni che domenica pomeriggio si è sentito male quando stava nuotando nel fiume Oglio, nella zona della spiaggetta di Via Brede a Urago d'Oglio dove già aveva perso la vita un uomo di 46 anni, una ventina di giorni fa. Il 36enne se l'è vista brutta. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

