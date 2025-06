Si schianta in moto sulla via Salaria il centauro morto nell'incidente è il 43enne Enrico Di Nardo

Tragedia sulla Via Salaria: Enrico Di Nardo, 43 anni, perde il controllo del suo scooter e si schianta, lasciando un vuoto profondo tra amici e familiari. Un incidente che scuote la comunitĂ e ci ricorda quanto sia fragile la vita. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragica giornata.

Si chiamava Enrico Di Nardo il motociclista morto sulla via Salaria sabato 28 giugno 2025 dopo aver perso il controllo del suo scooter. Aveva 43 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Addio a Enrico Di Nardo, ecco chi è il motociclista morto sulla Salaria - Il ricordo degli amici del 43enne: “Vivrai sempre nei nostri cuori” ... Lo riporta roma.repubblica.it