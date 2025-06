Si ribalta un cassone pieno di legna due feriti

Nel cuore delle campagne di Travo, un incidente improvviso ha trasformato un pomeriggio in una scena di emergenza. Un cassone carico di legna si è ribaltato, lasciando due persone ferite e intrappolate sotto il carico. La prontezza dei soccorsi è stata fondamentale per salvare le vittime, che ora sono sotto cure attentive. La dinamica dell’incidente resta al vaglio delle autorità , ma l’intervento tempestivo ha fatto la differenza tra vita e morte.

Soccorsi in azione nelle campagne di Travo nel pomeriggio del 30 giugno. Per cause al vaglio, un cassone colmo di legna, si è ribaltato. Il bilancio è di due feriti che sono rimasti schiacciati. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti l’auto infermieristica del 118 di Bobbio, l’ambulanza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it