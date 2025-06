Si ribalta con il quad a Premana e precipita per 20 metri in una scarpata | morto Giacomo Sanelli

Tragedia a Premana, dove un incidente con il quad ha spezzato la vita di Giacomo Sanelli, un uomo di 60 anni. La sua passione per l'avventura si è trasformata in una drammatica fatalità quando, nel tentativo di parcheggiare, il veicolo si è ribaltato precipitando per 20 metri in una scarpata. Una perdita improvvisa e dolorosa che scuote tutta la comunità , lasciando aperte domande e il cuore colmo di tristezza. Continua a leggere.

Giacomo Sanelli è deceduto nella serata di ieri, domenica 29 giugno, in seguito a un incidente con il quad comprato da pochi giorni. Il 60enne stava parcheggiando a Premana (Lecco), quando è precipitato per 20 metri in una scarpata.

Premana, tragico incidente in quad: morto Giacomo Sanelli, erede della dinastia dei coltelli - Il tranquillo paesino di Premana è stato scosso da un drammatico incidente che ha strappato alla vita Giacomo Sanelli, figura di spicco e erede di una storica dinastia di coltellerie.

