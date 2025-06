Si può dire ancora paraculi ?

In un panorama in cui il linguaggio si evolve sotto la pressione del politically correct, alcune espressioni rimangono fedeli alla tradizione italiana, come "paraculo". Mentre termini più coloriti vengono banditi, questa parola conserva il suo spirito critico e pungente. La libertà di espressione si scontra spesso con i dogmi della correttezza politica, ma il rischio è di perdere il frutto di una cultura dialettica vivace. Eppure, cosa ci dice tutto questo sulla nostra società ?

A sinistra non si potrà più dire «culo», per via dei famosi woke e politicamente corretto, ma non hanno depennato dal dizionario il ben più italiano «paraculo». Il commento più idiota che ho ricevuto alle mie critiche alla protesta della sinistra italiana in Ungheria, dove duecentomila persone hanno manifestato liberamente e legittimamente contro il presidente Orban e le sue posizioni sul mondo lgbt, mentre hanno censurato i gay israeliani e pur di dare contro a Bibi Netanyahu fiancheggiano il regime di Khamenei in Iran, è di un tizio che dice: «Caro Cerno, in Iran non si può entrare liberamente come nell'Unione Europea, o no?».

