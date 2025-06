Si intrufolano nella struttura e rubano 3500 euro in contanti

Una notte intensa per le forze dell’ordine altoatesine, che hanno affrontato un tentativo di furto nel cuore di Bolzano. Due ladri, noti alle autorità e già segnalati in passato, si sono intrufolati nella struttura del Lido, portando via 3500 euro in contanti. La loro azzardata impresa è stata interrotta grazie all’intervento tempestivo degli agenti, ma l’episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della prevenzione in città.

Nottata impegnativa quella tra il 29 e il 30 giugno per i poliziotti altoatesini che sono intervenuti per fermare un furto avvenuto per mano di due ladri nel Lido di Bolzano. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi – due cittadini bolzanini di 37 e 38 anni già noti alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: intrufolano - struttura - rubano - euro

Attimi di terrore nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in una struttura abbandonata, utilizzata dai senza tetto per trovare riparo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera p Vai su Facebook

Si intrufolano nella struttura e rubano 3500 euro in contanti; Si intrufolano nello spogliatoio del ristorante e rubano soldi e portafogli, scoperti dai dipendenti parte l'i; Alzano una grata del marciapiede e si intrufolano in un bar di via Garibaldi: rubano 300 euro dal registratore di cassa. Denunciati due stranieri.

Rubano merce per 800 euro, tre denunciati - Il Resto del Carlino - Rubano merce per 800 euro, tre denunciati Furto in supermercato a Riolo Terme: denunciati tre per un valore di 800 euro. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Ruba 500 mila euro dal canile per saldare debiti di gioco: mamma denuncia il figlio, tesoriere della struttura - Leggo.it - Quasi mezzo milione di euro per compare cibo e cure destinati ai cani e gatti, ospiti nella struttura specializzata di Rubano, provincia di Padova, sono spariti. Riporta leggo.it